Подразделения МВД временно приостанавливают личный прием туляков
Туляки могут направлять свои обращения по почте или в электронной форме
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В УМВД России по Тульской сообщили о временном приостановлении личного приема граждан. Мера вводится для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Туляки могут направлять свои обращения по почте или в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» на официальном сайте ведомства, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии).
ИСТОЧНИК KP.RU