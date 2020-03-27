Подразделения МВД временно приостанавливают личный прием туляков

27 Март 2020 2020-03-27T10:56:11+03:00

Туляки могут направлять свои обращения по почте или в электронной форме

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В УМВД России по Тульской сообщили о временном приостановлении личного приема граждан. Мера вводится для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Туляки могут направлять свои обращения по почте или в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» на официальном сайте ведомства, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии).

ИСТОЧНИК KP.RU