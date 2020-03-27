Один из Тульских хостелов оказался под угрозой закрытия
Всему виной – нарушения правил пожарной безопасности
Один из Тульских хостелов оказался под угрозой закрытияФото: соцсети
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Хостел на Красноармейском проспекте, 19-а, не прошел проверку на пожарную безопасность. По выводам специалистов нахождение в нескольких мебелированных комната для временного проживания людей могло быть небезопасным.
Суд обязал индивидуального предпринимателя устранить нарушения пожарной безопасности в помещениях. Если это не будет сделано в срок, мини-гостиницу закроют, а на ее владельца наложат штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU