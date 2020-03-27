Группа поддержки тульского футбольного «Арсенала» тоже включилась в акцию «Uno»

27 Март 2020 2020-03-27T09:56:06+03:00

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Как известно, «Евровидение-2020» отменили. Россию на конкурсе должна была выступить популярная и эпатажная группа Little Big со своей новой песней «Uno». Из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось отменить проведение конкурса в этом году.Теперь неизвестно, будет ли за ней это право сохранено в 2021-м, поэтому во всех соцсетях стартовала акция в поддержку коллектива.

Следом за работниками Тульского экзотариума девушки из группы поддержки тульского футбольного клуба «Арсенал» сняли свой видеоролик.

ИСТОЧНИК KP.RU