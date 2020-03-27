В Тульской области горело поле на площади 300 кв. м
Пожар потушили подручными средствами и ранцевыми огнетушителями
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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В Узловском районе горело поле на площади 300 кв. м. Возгорание рядом с населенным пунктом обнаружили в ходе патрулирования сотрудники администрации МО Шахтерское.
Представители администрации без привлечения подразделений пожарной охраны самостоятельно остановили огонь, используя подручные средства и ранцевые огнетушители.
ИСТОЧНИК KP.RU