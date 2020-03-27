В Тульской области горело поле на площади 300 кв. м

27 Март 2020 2020-03-27T09:57:04+03:00

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В Узловском районе горело поле на площади 300 кв. м. Возгорание рядом с населенным пунктом обнаружили в ходе патрулирования сотрудники администрации МО Шахтерское.

Представители администрации без привлечения подразделений пожарной охраны самостоятельно остановили огонь, используя подручные средства и ранцевые огнетушители.

ИСТОЧНИК KP.RU