В Туле водитель маршрутки нашел в салоне банковскую карту и расплатился ей в магазине

27 Март 2020 2020-03-27T09:45:43+03:00

Ущерб составил более 7 тысяч рублей

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55-летнего жителя Киреевска обвиняют в мошенничестве. Мужчина, занимающийся перевозками, в салоне автомобиля обнаружил банковскую карту, принадлежащую другому человеку.

С помощью нее он произвёл четыре безналичные оплаты товаров в торговых организациях г. Тулы на сумму более 7 тысяч рублей.

Ущерб, причиненный преступлением, добровольно возмещен обвиняемым в ходе расследования.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU