В Туле водитель маршрутки нашел в салоне банковскую карту и расплатился ей в магазине
Ущерб составил более 7 тысяч рублей
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55-летнего жителя Киреевска обвиняют в мошенничестве. Мужчина, занимающийся перевозками, в салоне автомобиля обнаружил банковскую карту, принадлежащую другому человеку.
С помощью нее он произвёл четыре безналичные оплаты товаров в торговых организациях г. Тулы на сумму более 7 тысяч рублей.
Ущерб, причиненный преступлением, добровольно возмещен обвиняемым в ходе расследования.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU