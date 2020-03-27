Десяток жителей Новомосковска Тульской области задолжали за отопление почти миллион рублей

27 Март 2020 2020-03-27T08:57:02+03:00

11 новомосковцев организовали более 840 тысяч рублей задолженности за отопление Фото: Алексей ФОКИН

Теперь с должников взыскивают необходимую сумму

Изменить размер текста: A A

11 новомосковцев, согласно информации пресс-служба регионального судебного департамента, организовали более 840 тысяч рублей задолженности за отопление.

Городская ресурсоснабжающая организация ООО «Компания коммунальной сферы» через суд потребовала возместить ущерб. Однако, должники оказались недобросовестными и платить по счетам не торопились.

Подключились судебные приставы. 20 марта вынесены соответствующие судебные приказы. Однако судья может и отменить свое решение, если должник в установленный срок подаст свои возражения относительно его исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU