Десяток жителей Новомосковска Тульской области задолжали за отопление почти миллион рублей
Теперь с должников взыскивают необходимую сумму
11 новомосковцев организовали более 840 тысяч рублей задолженности за отоплениеФото: Алексей ФОКИН
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11 новомосковцев, согласно информации пресс-служба регионального судебного департамента, организовали более 840 тысяч рублей задолженности за отопление.
Городская ресурсоснабжающая организация ООО «Компания коммунальной сферы» через суд потребовала возместить ущерб. Однако, должники оказались недобросовестными и платить по счетам не торопились.
Подключились судебные приставы. 20 марта вынесены соответствующие судебные приказы. Однако судья может и отменить свое решение, если должник в установленный срок подаст свои возражения относительно его исполнения.
ИСТОЧНИК KP.RU