Под Тулой обезврежен 100-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны

27 Март 2020 2020-03-27T08:46:01+03:00

26 марта в селе Высокое под Тулой был найден артиллерийских снаряд Фото: Игорь КОПЫТОВ

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Именно здесь в ноябре-декабре 1941 года проходил передний край обороны города оружейников. Поэтому есть определенные опасения, что страшная находка будет не единственной. Весна – типичный сезон для появления из земли старых стнарядов.

Работы по ликвидации проводили сотрудники спецподразделения МЧС. В настоящее время находка опасности не представляет.

Напомним, что этот случай не единственный за последние дни. В начале недели несколько снарядов обнаружили в Зареченском округе Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU