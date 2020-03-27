Под Тулой обезврежен 100-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны
26 марта в селе Высокое был найден артиллерийских снаряд
26 марта в селе Высокое под Тулой был найден артиллерийских снарядФото: Игорь КОПЫТОВ
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Именно здесь в ноябре-декабре 1941 года проходил передний край обороны города оружейников. Поэтому есть определенные опасения, что страшная находка будет не единственной. Весна – типичный сезон для появления из земли старых стнарядов.
Работы по ликвидации проводили сотрудники спецподразделения МЧС. В настоящее время находка опасности не представляет.
Напомним, что этот случай не единственный за последние дни. В начале недели несколько снарядов обнаружили в Зареченском округе Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU