Акция «Родительский патруль» в Туле приносит ежедневные результаты

27 Март 2020 2020-03-27T08:23:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Нет, не удержать подростков дома, когда им нечем заняться и в школу не надо. И если до эпидемии коронавируса взрослые сетовали на домоседство своих чад у компьютеров, то теперь такие дети выглядят просто прилежными.

В связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области детям до 18 лет запрещено находиться в развлекательных центрах без сопровождения родителей. Но тем не менее, ежедневно сотрудники полиции, представители администрации Тулы, члены добровольной народной дружины обнаруживают «безнадзорных» подростков в ТЦ и ТРЦ города.

Пока все ограничивается разъяснительной работой, убеждениями не покидать дом в непростой эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU