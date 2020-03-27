27 Март 2020 2020-03-27T08:15:53+03:00

В Туле пропала 72-летняя пенсионерка, которая ушла из дома накануне и не вернулась Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

«Лиза Алерт» обращается к жителям Тульской области с просьбой помочь найти пенсионерку. Никакой информации от нее уже сутки не поступало. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые. Одежда: синее драповое пальто, коричнево-бежевая шапка, чёрные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU