Где в Туле 27 марта отключат электричество
Без электроэнергии останутся жильцы домов по следующим адресам:
Центральный округ: ул. Некрасова, 1-а, 3-б; ул. 1-я Гостеевская, 1-10; ул. 2-я Гостеевская, 1-10; ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 1-в, 1-8; ул. Станиславского, 105, 115; ул. Шевченко, 67-81 (нечетн.), 70-90 (чётн.), 90-а; ул. С. Стальского, 7, 9; ул. Водоохранная, 43-а, 44-б, 44-а, 41-53, 48-а, 48-б, 48-в, 49-а, 49-б;
пос. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14; ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор); ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (четн.); ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-15
пос. Маслово: Есенинский бульвар, 26, 1-27 (нечетн.), 26; ул. Васильковая, 5; ул. Краинская, 25; ул. Ромашковая; ул. Шемиловская;
пос. Мясново: ул. Кабакова, 41, 40-44 (четн.), 50, 52; 6-й пр-зд, 21-39 (нечетн.), 26-44 (чётн.), 21-а, 39-а, 42-а, 28-б, 26-б; 7-й пр-зд, 17-37 (нечетн.), 20-54 (четн.), 23-а, 35-а, 23-б 8-й пр-зд, 18-54 (четн.), 19-53 (нечетн.), 54-а, 53-а
Заречье: ул. Демидовская, 54-а, 45; ул. Октябрьская, 38 к. 1, 38 к. 2, 38 к. 3, 38 к. 4, 40
Пролетарский округ: ул. Степанова, 1-25 (нечетн.), 2-36 (четн.); ул. Епифанская, 38-56, 56-а (четн.); ул. К. Маркса, 43-77 (нечетн.), 56-84 (четн.); ул. Пролетарская Набережная, 20-28, 20-а (четн.); пер. Пролетарский, 7-27 (нечетн.), 10-26 (четн.); пр-д Вильямса, 10-24 (четн.), 9-25 (нечетн.); ул. Мусоргского, 14-а, 13, 11, 17, 19, 14-б, 14-в; ул. Докучаева, 13, 16; ул. Матросова, 2, 2-а. 4, 5, 8, 7; ул. Комбайновая, 1-10; ул. Кирова, 142-156 (четн.), 115-131 (нечетн.), 150, 154, 156; ул. Декабристов, 41-51, 55-75 (нечетн.), 54-76, 82-108 (четн.), 41-а, 94; ул. Марата, 156; ул. Патронная, 31-69 (нечетн.), 32-64 (четн.); ул. Ермоловой, 22-52 (четн.), 17-41 (нечетн.); ул. Репина, 8-а-32 (четн.), 1-29 (нечетн.); пер. Репина, 2; ул. Газовая, 24; ул. Огарева, 2-24; ул. Кислородная, 1-27.
ИСТОЧНИК KP.RU