Туляк отработает 450 часов за пьяное вождение

26 Март 2020 2020-03-26T18:14:12+03:00

Ранее мужчина уже привлекался за подобное нарушение к ответственности

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32-летний житель Тулы признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его обнаружили пьяным за рулем сотрудники ДПС в поселке Скуратовский. При этом ранее мужчина привлекался за подобное нарушение к ответственности.

Мужчине назначено 450 часов обязательных работ с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU