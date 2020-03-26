Туляк отработает 450 часов за пьяное вождение
Ранее мужчина уже привлекался за подобное нарушение к ответственности
Изменить размер текста:
32-летний житель Тулы признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его обнаружили пьяным за рулем сотрудники ДПС в поселке Скуратовский. При этом ранее мужчина привлекался за подобное нарушение к ответственности.
Мужчине назначено 450 часов обязательных работ с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU