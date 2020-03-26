В Тульской области волонтеры помогают пожилым людям во время пандемии коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T18:06:15+03:00

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В Тульской области с 16 марта началось формирование волонтерского корпуса для оказания помощи людям. Первыми откликнулись ребята из Тулы и Щекино. С каждым днем число волонтеров растет.

Заявки подали 120 человек, 104 из них уже прошли обучение, проверку в правоохранительных органах и приступили к работе. Их обеспечивают средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, антисептиками.

Развернут волонтерский штаб, который совместно с кол-центром Центра долговременного ухода принимает и обрабатывает заявки, обеспечивает и координирует работу волонтеров. Отрабатываются и заявки, которые поступают на федеральную горячую линию проекта #МЫВМЕСТЕ (8-800-200-34-11).

В основном волонтеров просят купить продукты и лекарства, вынести мусор. При необходимости количество волонтеров будет увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU