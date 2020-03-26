Находящимся в самоизоляции тулякам будут доставлять товары первой необходимости

26 Март 2020 2020-03-26T17:56:44+03:00

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В Тульской области будет организована доставка товаров первой необходимости всем, кто находится в самоизоляции. В частности, пожилым людям. В сложившейся ситуации они оказались самыми уязвимыми.

Для получения доставки можно бесплатно позвонить и обратиться за помощью координационный центр. Он подключен к многоканальному телефонному номеру: 8-800-200-52-26. Звонки принимаются по 5 линиям с 9.00 до 18.00.

В нерабочее время звонки записываются на автоответчик с определителем номера. В течение суток сотрудники центра отрабатывают заявку.

На сегодняшний день от жителей Тульской области поступило 61 заявка на доставку продуктов и товаров первой необходимости. Все заявки отработаны.

ИСТОЧНИК KP.RU