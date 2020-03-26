2020-03-26T17:18:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Группа поддержки тульского «Арсенала» присоединилась к популярному челленджу «Uno»

Видео с танцем они выложили в социальную сеть группы поддержки
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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Группа поддержки тульского «Арсенала» присоединилась к популярному флешмобу под песню Lttle Big«Uno».

Группа Lttle Bigдолжна была в этом году представлять нашу страну на «Евровидении», но из-за пандемии коронавируса проведение конкурса пришлось отменить. Несмотря на это, туляки, как и жители остальных городов, решили поддержать группу, устроив оригинальный челлендж.

Так, девушки из группы поддержки «Арсенала» сняли небольшой ролик, в котором повторили незамысловатые, но забавные движения, создавая веселое настроение настроение.

Полное видео можно посмотреть в социальных сетях группы поддержки.

Напомним, ранее к флешмобу подключились сотрудники Тульского экзотариума.

Фото: стоп-кадр видео

Фото: стоп-кадр видео

Фото: стоп-кадр видео

Фото: стоп-кадр видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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