Тульский областной краеведческий музей присоединился к акции «Скучающий флешмоб»
Сотрудники музея ждут новых встреч с посетителями
Фото: Тульский областной краеведческий музей
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Тульский областной краеведческий музей присоединился к акции «Скучающий флешмоб». Его запустил Красноярский театр им. Пушкина в поддержку работников культуры, которые временно не принимают зрителей и посетителей. Весёлый челлендж подхватили сотрудники музеев.
Напомним, в Тульской области до 12 апреля введен режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой. Учреждения культуры приостановили прием посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU