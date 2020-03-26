2020-03-26T17:26:52+03:00
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Тульский областной краеведческий музей присоединился к акции «Скучающий флешмоб»

Сотрудники музея ждут новых встреч с посетителями
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Тульский областной краеведческий музейФото: Тульский областной краеведческий музей
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Тульский областной краеведческий музей присоединился к акции «Скучающий флешмоб». Его запустил Красноярский театр им. Пушкина в поддержку работников культуры, которые временно не принимают зрителей и посетителей. Весёлый челлендж подхватили сотрудники музеев.

Напомним, в Тульской области до 12 апреля введен режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой. Учреждения культуры приостановили прием посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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