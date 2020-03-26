Экс-глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев возглавил транспортную компанию
Он занимает должность исполняющего обязанности директора с 25 марта
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Экс-глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев возглавил "Автоколонну №1411". Он занимает должность исполняющего обязанности директора с 25 марта.
Напомним, ранее стало известно, что Вадим Жерздев вышел на свободу. Это произошло на 2 месяца и семь дней раньше положенного срока. Он был приговорен к 1 году и 7 месяцам заключения в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU