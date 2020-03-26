2020-03-26T18:07:09+03:00
Общество

Экс-глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев возглавил транспортную компанию

Он занимает должность исполняющего обязанности директора с 25 марта
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Экс-глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев возглавил "Автоколонну №1411". Он занимает должность исполняющего обязанности директора с 25 марта.

Напомним, ранее стало известно, что Вадим Жерздев вышел на свободу. Это произошло на 2 месяца и семь дней раньше положенного срока. Он был приговорен к 1 году и 7 месяцам заключения в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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