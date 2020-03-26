В Тульской области малое предприятие сливало в ближайшую речку отходы производства
Нарушители наказаны узловской межрайонной прокуратурой
В Тульской области малое предприятие сливало в ближайшую речку отходы производстваФото: соцсети
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Некое общество с ограниченной ответственностью «Сток-Транзит» осуществляло сброс сточных вод из сетей и сооружений централизованной системы водоотведения в речку Любовка, не имея на то разрешений.
В результате директора фирмы привлекли к ответственности и назначили штраф по ст. 7.6 КоАП РФ в размере 10 тысяч рублей.
Такие меры возымели конкретные результаты - в настоящее время «Сток-Транзит» получило решение о предоставлении водного объекта в пользование.
ИСТОЧНИК KP.RU