В Тульской области предприятие сбрасывало сточные воды в реку

26 Март 2020 2020-03-26T16:03:49+03:00

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В Узловском районе ООО «Сток-Транзит» сбрасывало сточные воды из сетей и сооружений централизованной системы водоотведения в р. Любовка без решения о предоставлении водного объекта в пользование. К таким выводам пришла прокуратура по результатам проверки. Директору предприятия было внесено представление. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сейчас предприятие получило решение о предоставлении реки в пользование. Должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье «самовольное использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU