Тульская Госавтоинспекция переходит на особый режим работы

26 Март 2020 2020-03-26T15:46:56+03:00

В подразделениях будут предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников

Изменить размер текста: A A

Самое основное - минимизация личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Таким образом, госуслуги по регистрации, приему экзаменов и выдаче прав временно будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Выдача ПТС и свидетельств по допуску к перевозке опасных грузов - по предварительной записи по телефону.

Коснутся изменения и работы с автошколами. Группы сдающих экзамены будут минимизированы, для чего графики скорректируют, добавив «окон». Также протоколы для нарушителей правил дорожного движения рекомендовано оставлять вне служебных автомобилей и стационарных постов – выражаясь проще: на капоте.

И самое приятное для безалаберных водителей: от применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться.

ИСТОЧНИК KP.RU