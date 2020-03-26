В Туле усилят патрули в общественных местах на нерабочей неделе

26 Март 2020 2020-03-26T15:04:19+03:00

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В Туле усилены патрули в общественных местах. Об этом сообщил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. В частности, полицейские патрулируют торговые центры. За прошедшие дни выявлено почти 50 фактов нахождения в ТЦ детей до 18 лет без родителей. Работу на предстоящей нерабочей неделе полицейские усилят.

ИСТОЧНИК KP.RU