В Туле усилят патрули в общественных местах на нерабочей неделе
В регионе реализуются меры, направленные на недопущение распространения коронавируса
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В Туле усилены патрули в общественных местах. Об этом сообщил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. В частности, полицейские патрулируют торговые центры. За прошедшие дни выявлено почти 50 фактов нахождения в ТЦ детей до 18 лет без родителей. Работу на предстоящей нерабочей неделе полицейские усилят.
ИСТОЧНИК KP.RU