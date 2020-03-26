2020-03-26T12:55:26+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области перевела банковским мошенникам 270 тысяч рублей

Преступники убедили потерпевшую сообщить им реквизиты карточки
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области за минувшие сутки зафиксированы 11 фактов мошенничества. Во большинстве случаев злоумышленники в телефонном разговоре представлялись жертвам банковскими работниками. Мошенники под предлогом защиты карт от несанкционированного списывания денег, убеждали потерпевших сообщить им реквизиты карточек.

Эта информация позволяла звонившим получить доступ к средствам держателей карт. Все средства мошенники переводили на собственные счета.

Наибольший ущерб нанесён 64-летней жительнице Новомосковска. Она перевела на «защищённый» счёт, названный ей злоумышленниками, 270 тысяч рублей.

Полиция просит туляков проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными собеседниками. Работникам банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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