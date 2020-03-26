Туляк вместо жилого дома самовольно возвел на участке фитнес-клуб и автосервис

26 Март 2020 2020-03-26T12:34:52+03:00

По суду его обязали использовать земельный участок в соответствии целевым назначением

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В Пролетарском округе Тулы земельный участок по улице Епифанской собственник использовал не по назначению. Вместо жилого дома он возвел на нем фитнес-клуб и автосервис.

В целях устранения нарушений закона прокуратура города направила в суд об обязании собственника использовать земельный участок в соответствии целевым назначением.

Требования удовлетворены в полном объеме. Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU