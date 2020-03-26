2020-03-26T12:34:52+03:00
Происшествия

Туляк вместо жилого дома самовольно возвел на участке фитнес-клуб и автосервис

По суду его обязали использовать земельный участок в соответствии целевым назначением
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пролетарском округе Тулы земельный участок по улице Епифанской собственник использовал не по назначению. Вместо жилого дома он возвел на нем фитнес-клуб и автосервис.

В целях устранения нарушений закона прокуратура города направила в суд об обязании собственника использовать земельный участок в соответствии целевым назначением.

Требования удовлетворены в полном объеме. Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев возглавил транспортную компанию
Житель Тульской области отправится в колонию за убийство сожителя сестры
В Тульской области предприятие сбрасывало сточные воды в реку
Тульская Госавтоинспекция переходит на особый режим работы
В Туле усилят патрули в общественных местах на нерабочей неделе
С 30 марта тульские парковки станут на неделю бесплатными
В Тульской области малое предприятие сливало в ближайшую речку отходы производства
В Тульской области продавец заплатит штраф за повторную продажу алкоголя подростку
Жительница Тульской области перевела банковским мошенникам 270 тысяч рублей
В Туле мальчик угодил под колеса иномарки
Туляк вместо жилого дома самовольно возвел на участке фитнес-клуб и автосервис
В Тульской области продавец обокрала магазин