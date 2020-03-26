2020-03-26T12:06:31+03:00
Происшествия

В Тульской области продавец обокрала магазин

Устанавливаются все детали случившегося
Мария ВЛАСОВА
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В Щекинском районе из магазина пропали деньги и сигареты. Обнаружила пропажу хозяйка торговой точки. Она же обратилась в полицию. Выяснилось, что хищение удалось осуществить путем подбора ключа.

Полицейские установили вероятную причастность к краже продавца магазина. 35-летняя женщина призналась в содеянном. В отделе МВД продолжается процессуальная проверка, устанавливаются все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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