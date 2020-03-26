В Туле остановили водителя с липовыми документами на автомобиль и без страховки

26 Март 2020 2020-03-26T11:30:15+03:00

Для дальнейшего разбирательства машину доставили в отдел полиции

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Сотрудники Госавтоинспекции в Туле остановили автомобиль «Тойота». Перемещение машины по проезжей части создавало опасность для других участников движения.

При проверке выяснилось, что водитель не зарегистрировал автомобиль, а также управляет им без страховки. На водителя составлены 2 административных протокола.

Кроме того, при осмотре автомобиля в присутствии понятых возникли сомнения в подлинности маркировочных обозначений и представленных документов на автомобиль.

Для дальнейшего разбирательства машину доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU