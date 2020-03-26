В Туле остановили водителя с липовыми документами на автомобиль и без страховки
Для дальнейшего разбирательства машину доставили в отдел полиции
Изменить размер текста:
Сотрудники Госавтоинспекции в Туле остановили автомобиль «Тойота». Перемещение машины по проезжей части создавало опасность для других участников движения.
При проверке выяснилось, что водитель не зарегистрировал автомобиль, а также управляет им без страховки. На водителя составлены 2 административных протокола.
Кроме того, при осмотре автомобиля в присутствии понятых возникли сомнения в подлинности маркировочных обозначений и представленных документов на автомобиль.
Для дальнейшего разбирательства машину доставили в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU