В Тульской области весной не ограничат движение большегрузов
Мера должна помочь снизить финансовую нагрузку на бизнес
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В Тульской области весной не ограничат движение большегрузов. Мера должна была действовать месяц и касаться грузовиков с превышением осевых нагрузок.
Временное ограничение движения в регионе отменено по инициативе Правительства РФ.
Мера в сложившейся обстановке должна помочь снизить финансовую нагрузку на бизнес, обеспечить беспрепятственную и комфортную доставку грузов.
При этом все финансовые затраты на получение уже выданного специального разрешения на проезд тяжеловесного или крупногабаритного грузового транспорта компенсируют.
ИСТОЧНИК KP.RU