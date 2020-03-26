26 Март 2020 2020-03-26T11:02:28+03:00

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В Тульской области весной не ограничат движение большегрузов. Мера должна была действовать месяц и касаться грузовиков с превышением осевых нагрузок.

Временное ограничение движения в регионе отменено по инициативе Правительства РФ.

Мера в сложившейся обстановке должна помочь снизить финансовую нагрузку на бизнес, обеспечить беспрепятственную и комфортную доставку грузов.

При этом все финансовые затраты на получение уже выданного специального разрешения на проезд тяжеловесного или крупногабаритного грузового транспорта компенсируют.

ИСТОЧНИК KP.RU