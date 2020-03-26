В Тульской области проверят поставщиков молочной продукции
25 марта состоялось заседание областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
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В Тульской области дополнительно проверят конкретных поставщиков молочной продукции. Об этом говорили на заседании областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
На совещании также шла речь о недопущении оборота некачественной и фальсифицированной молочной продукции в регионе. В первую очередь, её поставок в социальные и образовательные учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU