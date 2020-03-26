Строительная фирма сделала некачественный ремонт: туляк дошел до суда
Суд обязал индивидуального предпринимателя вернуть заказчику часть денег
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Туляк заключил договор подряда на ремонтно-строительные работы с индивидуальным предпринимателем. Однако при приеме результатов работы были выявлены ее существенные недостатки.
Потребитель обратился в Управление Роспотребнадзора по Тульской области для защиты своих нарушенных прав. А Управление - в суд.
Индивидуального предпринимателя обязали возместить материальные затраты на вызов эксперта, вернуть заказчику часть денег, а также устранить недостатки при проведении строительно-ремонтных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU