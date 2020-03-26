26 Март 2020 2020-03-26T09:38:23+03:00

Почти полторы тысячи жителей Тульской области до конца года должны переехать из ветхого жилья Фото: Игорь КОПЫТОВ

Программа, рассчитанная на два года, охватит пять района и четыре крупных города

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До конца года для этого будет выделено 28,4 тыс. кв метров жилья в новостройках региона. Из них 10,5 тысяч – еще в рамках реализации этапа 2019 года, в котором участвуют Заокский и Веневский районы, а также Новомосковск, Алексин и Тула. Еще 17,9 тысяч – это уже этап нынешнего года, который коснется жителей Киреевского, Кимовского, Узловского районов и города Донской.

В общей сложности новое жилье получат более 1300 человек.

Всего в Тульской области в перспективе предполагается расселить 315 аварийных домов общей площадью более 107 тыс. кв метров. В новое жилье должны переехать более 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU