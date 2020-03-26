Специалисты тульского экзотариума поддержали общероссийский челлендж
Как известно, популярный телеконкурс в этом году отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, и группа Little Big со своей новой песней «Uno» так и не выступит на конкурсе. Однако в России стартовал Интернет-челлендж в поддержку музыкантов. Именно к нему и присоединились туляки.
Сотрудники тульского экзотариума не теряют позитива на карантинном режиме и сняли креативный танцевальный видеоролик под одноименную с челленджем песню. В группе людей – даже задорный динозавр – ростовая кукла.
Посмотреть запись можно на всех страничках тульского экзотариума в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU