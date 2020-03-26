Специалисты тульского экзотариума поддержали общероссийский челлендж

26 Март 2020 2020-03-26T08:56:48+03:00

Акция направлена на психологическую поддержку группы Little big, которая должна была представлять Россию на Евровидении

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Как известно, популярный телеконкурс в этом году отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, и группа Little Big со своей новой песней «Uno» так и не выступит на конкурсе. Однако в России стартовал Интернет-челлендж в поддержку музыкантов. Именно к нему и присоединились туляки.

Сотрудники тульского экзотариума не теряют позитива на карантинном режиме и сняли креативный танцевальный видеоролик под одноименную с челленджем песню. В группе людей – даже задорный динозавр – ростовая кукла.

Посмотреть запись можно на всех страничках тульского экзотариума в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU