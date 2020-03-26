Осенью жители Богородицка Тульской области смогут прогуляться по новой набережной
Работы по ее благоустройству продолжаются ударными темпами
Осенью жители Богородицка Тульской области смогут прогуляться по новой набережнойФото: материалы пресс-служб
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Проект не из дешевых, общая стоимость - 54 млн рублей. До осени на пруду должна быть сформирована прогулочная зона с установкой трибун, зоны тихого отдыха и подходы со стороны улицы Пролетарской.
Работы начались в прошлом году. Уже вымощены дорожки проходят вдоль городского сада, отреставрирована смотровая площадка, установлены малые архитектурные формы.
ИСТОЧНИК KP.RU