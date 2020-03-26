Осенью жители Богородицка Тульской области смогут прогуляться по новой набережной

26 Март 2020 2020-03-26T08:28:14+03:00

Работы по ее благоустройству продолжаются ударными темпами

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Проект не из дешевых, общая стоимость - 54 млн рублей. До осени на пруду должна быть сформирована прогулочная зона с установкой трибун, зоны тихого отдыха и подходы со стороны улицы Пролетарской.

Работы начались в прошлом году. Уже вымощены дорожки проходят вдоль городского сада, отреставрирована смотровая площадка, установлены малые архитектурные формы.

ИСТОЧНИК KP.RU