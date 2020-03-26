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Роспотребнадзор в Тульской области перешел на дистанционное обслуживание

Личный прием граждан временно прекращен
Игорь КОПЫТОВ
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Роспотребнадзор в Тульской области перешел на дистанционное обслуживаниеРоспотребнадзор в Тульской области перешел на дистанционное обслуживаниеФото: Алексей ФОКИН
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Управление Роспотребнадзора предлагает альтернативные способы обращений - заявлений, жалоб, запросов и так далее - а именно: в форме заполнения электронной анкеты на Едином портале службы в разделе «Для граждан» (71.rospotrebnadzor.ru), а также посредством почтовых отправлений.

Так же, отмечают в Роспотребнадзоре, свои обращения можно будет оставить в ящике для отзывов и предложений, размещенном на первом этаже в зданиях на ул. Оборонной, 114, и ул. Мира, 25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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