Роспотребнадзор в Тульской области перешел на дистанционное обслуживание

26 Март 2020 2020-03-26T08:18:14+03:00

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Управление Роспотребнадзора предлагает альтернативные способы обращений - заявлений, жалоб, запросов и так далее - а именно: в форме заполнения электронной анкеты на Едином портале службы в разделе «Для граждан» (71.rospotrebnadzor.ru), а также посредством почтовых отправлений.

Так же, отмечают в Роспотребнадзоре, свои обращения можно будет оставить в ящике для отзывов и предложений, размещенном на первом этаже в зданиях на ул. Оборонной, 114, и ул. Мира, 25.

ИСТОЧНИК KP.RU