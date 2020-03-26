26 Март 2020 2020-03-26T07:20:40+03:00

Кто в Туле 26 марта останется без электричества Фото: соцсети

Временное отключение электроэнергии в городе будет связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами «Тулагорэлектросетей»

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Подача электроэнергии будет приостановлена с 9 утра и до окончания работ по следующим адресам:

Центральный округ: ул. Оружейная, 29, 29-а, 31, ул. Шевченко, 17, 19, 21, 23, 38, 38-а, 40, 44, 46, 48, 50; ул. Щорса, 3-31 (нечетн.), 4-36 (чётн.); ул. Фурманова, 3-10, 3-а; ул. Станиславского, 55, 57, 65, 67; ул. Железняка, 1-20, 14-а, 16-а; ул. О. Кошевого, 18, 20, 22, 19; ул. Циолковского, 20, 22, 53;

Пролетарский округ: ул. Короткая, 1-а, 1-7; ул. Крупской, 1-25 (нечетн.), 2-14 (четн.), 14-а, 3-25 (нечетн.), 4-14 (четн.); ул. Кольцова, 2-е, 19; 3-31 (нечетн.), 2-а, 2-б, 2-24 (четн.); ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечетн.); ул. Р. Зорге, 1-9 (нечетн.), 2-14 (четн.), 1-г; пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42; ул. Айвазовского, 28-40 (четн.), 23-39 (нечетн.); ул. П. Морозова, 25;

Зареченский округ: ул. Луначарского, 134-а, 132-170 (четн.); ул. Курковая, 9-б; ул. Ствольная, 4-36 (четн.), 1-45 (нечетн.), 1-а, 21-а, 23-а, 13-а, 11-а, 5-а; ул. Пороховая, 4-50 (четн.), 3-41 (нечетн.), 25-б, 25-в, 28-а, 18-а, 22-а, 22-б, 17-а, 15-а, 11-а, 6-а, 5-а, 18-а, 7-а, 9-а, 30-а; ул. Набережная Дрейера, 48-50;

Мясново: 2-й Клинской пр-зд.

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