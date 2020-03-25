В Туле на ул. Октябрьской обнаружили минометную мину
Боеприпас времен Великой Отечественной войны был обезврежен
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В Туле на ул. Октябрьской обнаружили минометную мину калибром 82 мм, гранату РГД-33, 2 артиллерийских снаряда калибром 30 мм. А в деревне Саватеевка Плавского района - 2 минометные мины калибром 82 мм.
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обезврежены 25 марта группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы Управления противопожарной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU