Пожары из-за пала сухой травы: в Тульской области зафиксировано более 700 случаев

25 Март 2020 2020-03-25T17:56:41+03:00

По результатам проверок, проведенных по фактам сжигания сухостоя и мусора, нарушители оштрафованы на 245 тысяч рублей

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По сравнению с прошлым годом в Тульской области увеличилось количество пожаров. Это связано с малоснежной зимой и сухой погодой. С начала пожароопасного периода - с 1 марта – зафиксировано более 700 выездов пожарных на тушение сухой растительности и 345 выездов на тушение мусора.

Сотрудники МЧС напоминают тулякам о последствиях, которые могут возникнуть в результате палов травы: огонь от сухостоя может распространяться на строения и лесные массивы.

В этом году зарегистрирована 31 термоточка, по каждой из них возбуждены административные дела. По результатам проверок, проведенных по фактам сжигания сухостоя и мусора, вынесено 101 решение в виде предупреждений и 95 в виде штрафа на общую сумму 245 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU