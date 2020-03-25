Туляк пойдет под суд за вымогательство и похищение документов

25 Март 2020 2020-03-25T17:45:27+03:00

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40-летнего жителя Тульской области обвиняют в похищении документов и вымогательстве. Мужчина силой забрал паспорт у потерпевшего в его квартире.

Позже преступник с напарником заставили снять жертву 8 000 рублей с расчетного счета. После того, как потерпевший выполнил их требования, деньги у него отобрали.

Человек, вымогавший деньги совместно с обвиняемым, после совершения преступления скрылся. Личность злоумышленника установлена, сейчас он объявлен в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU