Туляки будут молиться в храмах на расстоянии 1,5 м друг от друга
Опубликован официальный документ, регулирующий деятельность религиозных организаций
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В Тульской области введены ограничения для храмов. Расстояние между прихожанами во время богослужений и религиозных собраний должно быть не менее 1,5 м. Введен запрет на использование одного предмета двумя и более людьми в религиозных обрядах без дезинфекции. Мера не распространяется на одноразовые предметы.
Также религиозным организациям рекомендовано использовать средства радиофикации для трансляции на прилегающей к храму территории. Это сделано для сокращения числа прихожан в культовых помещениях.
ИСТОЧНИК KP.RU