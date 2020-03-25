Туляки будут молиться в храмах на расстоянии 1,5 м друг от друга

25 Март 2020 2020-03-25T17:41:48+03:00

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В Тульской области введены ограничения для храмов. Расстояние между прихожанами во время богослужений и религиозных собраний должно быть не менее 1,5 м. Введен запрет на использование одного предмета двумя и более людьми в религиозных обрядах без дезинфекции. Мера не распространяется на одноразовые предметы.

Также религиозным организациям рекомендовано использовать средства радиофикации для трансляции на прилегающей к храму территории. Это сделано для сокращения числа прихожан в культовых помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU