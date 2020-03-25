В Туле водитель маршутки возил пассажиров без лицензии

25 Март 2020 2020-03-25T17:31:28+03:00

Также микроавтобус имел технические неисправности, при которых эксплуатация его запрещена

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Водитель микроавтобуса «Форд Транзит» осуществлял коммерческую деятельность по перевозке пассажиров без лицензии. Этот факт выявили 25 марта на ул. Староникитской сотрудники ОГИБДД и ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле и Ространснадзора.

Также микроавтобус имел технические неисправности, при которых эксплуатация его запрещена.

В отношении водителя составлены протоколы за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, нерабочие внешние световые приборы, управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков. Транспортное средство помещено на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU