В Туле водитель маршутки возил пассажиров без лицензии
Водитель микроавтобуса «Форд Транзит» осуществлял коммерческую деятельность по перевозке пассажиров без лицензии. Этот факт выявили 25 марта на ул. Староникитской сотрудники ОГИБДД и ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле и Ространснадзора.
Также микроавтобус имел технические неисправности, при которых эксплуатация его запрещена.
В отношении водителя составлены протоколы за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, нерабочие внешние световые приборы, управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков. Транспортное средство помещено на спецстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU