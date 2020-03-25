2020-03-25T17:21:24+03:00
Происшествия

В Пролетарском округе Тулы пьяный мужчина зарезал знакомого

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу
Мария ВЛАСОВА
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В Пролетарском округе Тулы пьяный мужчина в ходе ссоры ударил несколько раз ножом 55-летнего знакомого. Инцидент произошел в общежитии 24 марта.

Удары пришлись в грудную клетку и руки. От повреждения легкого потерпевший скончался на месте происшествия.

37-летний мужчина был задержан. Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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