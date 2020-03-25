Экс-капитана тульского «Арсенала» судят в Минске

25 Март 2020 2020-03-25T16:07:51+03:00

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Воспитанник нижегородской футбольной школы «Сормович», футболист играл в «Арсенале» в 2015-16 годах, провел 33 матча, забил 5 мячей. После чего два сезона провел в белорусском «Гомеле» (2017—2018).

По данным следствия, Айдов, игравший в тот промежуток времени за «Гомель», получил две взятки за то, чтобы его команда проиграла чемпионат. Игры были достаточно принципиальные, потому как в сезоне-2018 команда вплотную приблизилась к зоне вылета, финишировав на 12-й позиции в турнирной таблице.

Предполагается, что зкс-футболист тульского «Арсенала» тогда получил 12 тысяч долларов за проигрыш борисовскому «БАТЭ» (13 июня, счет игры - 0:3), а также еще 10 тысяч долларов за поражение от брестского «Динамо» (29 июня, счет - 0:6).

Накануне, 24 марта, в Минске начался суд по его делу. В его ходе, возможно, выяснится, получил ли Айдов взятки для себя лично или у него были подельники.

ИСТОЧНИК KP.RU