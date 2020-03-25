Мобильник туляка помог полицейским вычислить преступников

25 Март 2020 2020-03-25T15:14:50+03:00

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В Калуге у местного жителя украли из машины банковские карты, автомагнитолу и видеорегистратор общей стоимостью около 5 тысяч рублей.

Полицейские в ходе осмотра места происшествия обнаружили мобильный телефон, лежащий на земле неподалеку от автомобиля. Его владельцем оказался туляк. Телефон был ранее у него похищен.

Во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска УМВД России по городу Туле подозреваемые в совершении преступлений были установлены. Ими оказались двое ранее судимых 30-летний и 25-летний местные жители.

По версии полицейских, злоумышленники совершили ряд преступлений на территории соседнего региона, затем чтобы скрыться от правоохранительных органов, приехали в Калугу. Проживая некоторое время на территории областного центра, они совершили кражу из автомобиля, после чего вновь вернулись в Тулу, где были задержаны.

В УМВД России по городу Калуге расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Кража». Мужчины заключены под стражу. Проверяется причастность подозреваемых к иным эпизодам преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU