Волейболистки «Тулицы» дали старт онлайн-эстафете
Под хэштэгом «Тульский спорт объединяет» ее участники выкладывают видео домашних упражнений
Волейболистки «Тулицы» дали старт онлайн-эстафетеФото: соцсети
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Ролики в соцсетях уже начали размещать различные спорткшолы, а теперь стартовала новая акция под названием «Тульский спорт объединяет».
Волейболистки «Тулицы» стали первыми участниками этой региональной онлайн-эстафеты. К участию есть стимул: каждый в разных номинациях самые активные будут отмечаться призами от облспорткомитета.
ИСТОЧНИК KP.RU