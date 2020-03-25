Волейболистки «Тулицы» дали старт онлайн-эстафете

25 Март 2020 2020-03-25T15:31:36+03:00

Под хэштэгом «Тульский спорт объединяет» ее участники выкладывают видео домашних упражнений

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Ролики в соцсетях уже начали размещать различные спорткшолы, а теперь стартовала новая акция под названием «Тульский спорт объединяет».

Волейболистки «Тулицы» стали первыми участниками этой региональной онлайн-эстафеты. К участию есть стимул: каждый в разных номинациях самые активные будут отмечаться призами от облспорткомитета.

ИСТОЧНИК KP.RU