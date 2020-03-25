В Тульской области отметят онлайн День работника культуры

25 Март 2020 2020-03-25T15:01:20+03:00

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В Тульской области отмечают онлайн День работника культуры. 25 марта стартует акция «Книжный марафон»: детей и взрослых знакомят с книгами из электронных каталогов, которые можно прочитать в онлайн-библиотеках.

Онлайн-рубрика «История одного экспоната» расскажет об уникальных предметах, которые хранятся в фондах тульских музеев. Также откроются онлайн-мастерские.

Дома культуры Тульской области представят серию мастер-классов по декоративно-прикладному искусству, изготовлению поделок из подручных средств, флористике и т.д.

Все учреждения культуры региона в соцсетях расскажут о своих творческих коллективах.

ИСТОЧНИК KP.RU