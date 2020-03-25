2020-03-25T14:22:33+03:00
Общество

Застрявший в Тульской области цирк-шапито отправлен на передержку

Стала известна судьба бродячего цирка, оставшегося в Алексине без средств к существованию
Игорь КОПЫТОВ
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Застрявший в Тульской области цирк-шапито отправлен на передержкуЗастрявший в Тульской области цирк-шапито отправлен на передержкуФото: соцсети
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24 марта артистов и зверей при поддержке частного спонсора, который выделил технику для переезда, отправили на временную стоянку в Алексинском районе, где под деревней Казначеево есть крупная звероферма.

Помочь с питанием для животных, среди которых особую проблему составляли медведи, согласился местный мясокомбинат. Кроме того, много продуктов и кормов принесли неравнодушные жители Алексина.

Однако, меры это временные. В ближайшие дни предстоит решить дальнейшую судьбу краснодарского «Шапито».

ИСТОЧНИК KP.RU

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