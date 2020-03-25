В Туле ограничили движение транспорта на ул. М. Горького

25 Март 2020 2020-03-25T13:06:43+03:00

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В Туле до 5.00 2 апреля ограничено движение всех видов транспорта по ул. М. Горького на участке от ул. Штыковой до ул. Заварной.

Движение трамваев маршрута №12, автобусов маршрутов № 27-А, № 42, № 59 изменилось.

Трамваи № 12:

пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовский путепровод - ул. Пролетарская – Чулковский мост и путепровод – ул. Советская –ул. Оборонная - ул. Кауля - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева- ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина

Автобусы № 27-А:

ул. Еловая - ул. Центральная (пос. Северный) -ул. Володарского (Варваровский пр-д) - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина -ул. Советская - ул. Октябрьская – ул. Пузакова – ул. Дульная - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Ленина - ул. Красноармейская - ул. Заводская

№42:

ул. Заводская - ул. Пионерская - Алексинское шоссе - ул. Максима Горького - ул. Дульная - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская -Красноармейский пр-т - ул.Путейская - Красноармейский пр- т- ул. Советская - ул. Октябрьская – ул. Пузакова – ул. Дульная - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Пионерская - ул. Заводская"

№59

Алексинское шоссе - ул. Максима Горького - ул. Дульная - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская

ИСТОЧНИК KP.RU