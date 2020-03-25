В Тульской области мотоциклист без прав устроил ДТП

25 Март 2020 2020-03-25T12:29:06+03:00

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24 марта в 13.45 на ул. Октябрьской в Донском произошло ДТП. 22-летний молодой человек на мотоцикле «Motoland» без государственного регистрационного знака столкнулся с попутным автомобилем «ВАЗ 21703» под управлением 32-летнего мужчины.

Парень не имел прав на управление мототранспортными средствами. В результате ДТП водитель мотоцикла получил различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU