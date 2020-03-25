25 Март 2020 2020-03-25T11:46:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Большой Туле представитель цыганского этноса попался на краже пылесоса. Мужчина проник в чужой дом через окно. Нанесённый ущерб составил 4 500 рублей.

Личность и местонахождение злоумышленника сотрудники полиции выяснили при проведении оперативных мероприятий. 33-летний безработный мужчина задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU