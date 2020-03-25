Двое жителей Тульской области похищали крышки канализационных люков

25 Март 2020 2020-03-25T11:34:29+03:00

Полицейские не исключают, что подозреваемые причастны к другим подобным кражам

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В Богородицке 46-летний безработный местный житель со своей 40-летней подельницей похитили 2 чугунные крышки канализационных люков и с улиц и крышку колодца кабельной сигнализации телекоммуникационной компании. В дальнейшем они планировали их продать.

Полицейские задержали злоуммышленников. В отделе МВД выясняют все детали преступлений. Полицейские не исключают, что подозреваемые причастны к другим подобным кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU