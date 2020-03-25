В Тульской области пойдет под суд работница почты: присвоение выявили сотрудники службы безопасности

25 Март 2020 2020-03-25T11:06:22+03:00

Материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы

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Напомним, начальника отделения почтовой связи Славный Суворовского почтамта УФПС Тульской области – филиала ФГУП «Почта России» обвиняют в присвоении.

По версии следствия, женщина забрала из выручки отделения почтовой связи более 68 тысяч рублей.

Этот факт выявилили сотрудники службы безопасности компании в ходе внутреннего расследования. Материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы.

На данный момент Аппарат управления дополнительно инструктируют сотрудников почтовой сети по соблюдению регламента работы, разработаны и принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU