В Тульской области пойдет под суд работница почты: присвоение выявили сотрудники службы безопасности
Напомним, начальника отделения почтовой связи Славный Суворовского почтамта УФПС Тульской области – филиала ФГУП «Почта России» обвиняют в присвоении.
По версии следствия, женщина забрала из выручки отделения почтовой связи более 68 тысяч рублей.
Этот факт выявилили сотрудники службы безопасности компании в ходе внутреннего расследования. Материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы.
На данный момент Аппарат управления дополнительно инструктируют сотрудников почтовой сети по соблюдению регламента работы, разработаны и принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы.
ИСТОЧНИК KP.RU