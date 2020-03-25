2020-03-25T10:39:23+03:00
Общество

Туляков зовут на службу в Росгвардию

Вакантные должности - полицейских и полицейских (водителей)
Мария ВЛАСОВА
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Туляков приглашают на службу во вневедомственную охрану Управления Росгвардии по Тульской области. Вакантные должности - полицейских и полицейских (водителей). Сотрудникам гарантируют гибкий график, личное бесплатное страхование, денежное содержание, льготы, компенсации и т.д.

По вопросам трудоустройства в УВО по г. Туле - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тульской области" обращаться в отдел кадров по телефону: 8(4872) 21-60-39

По вопросам трудоустройства в ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области» обращаться в отдел кадров 8(4872) 32-22-52; 8(4872) 21-60-28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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