2020-03-25T10:23:56+03:00
Происшествия

На автомобилиста, устроившего дрифт в центре Тулы, составили еще один протокол

Также мужчина избавился от наклеек на заднем стекле машины
Мария ВЛАСОВА
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Сотрудники ГИБДД составили еще один протокол на автомобилиста, устроившего дрифт в центре Тулы. На этот раз снова за нечитаемый государственный регистрационный знак.

Также мужчина избавился от наклеек, которые находились на заднем стекле автомобиля, - #Дрифт на красный #По встречке, #Напротив УВД.

Напомним, 23-летний молодой человек устроил дрифт на проспекте Ленина вечером 11 марта. На его счету были нарушение правил тонировки, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, нечитаемые номера. На нарушителя после случившегося составили 5 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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